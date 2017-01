Tempête en Moselle : fin de la vigilance orange, des retards de trains et des coupures d'électricité

La vigilance orange aux vents violents est repassée au jaune, ce vendredi matin en Lorraine, mais les branches tombées sur des voies perturbent le trafic ferroviaire avec le Luxembourg et 30.000 foyers lorrains ont été privés d'électricité au plus fort de la tempête, vers 1h30 cette nuit.

Le vent a soufflé très fort au cours de la nuit en Lorraine, mais à 6 heures, ce vendredi matin, Météo France a fait passer sa vigilance tempête de l'orange au jaune. En revanche, la région se réveille avec les conséquences de ce coup de vent : coupures d'électricité et perturbations ferroviaires.

A la mi-journée, 5000 foyers encore coupés en Lorraine

Au plus fort de la tempête, 330.000 foyers ont été privés d'électricité en France, selon Enedis, dont 30.000 en Lorraine. Dès 4h du matin, ce nombre était ramené à 9700, puis 5600 à 9h, et 4900 à 11h30. Essentiellement en Moselle-Ouest, et dans le pays Haut, côté Meurthe et Moselle. 300 techniciens d'Enedis et de ses sous-traitants sont mobilisés sur le terrain. L'objectif est bien le retour à la normale pour tous les foyers d'ici la fin de journée. La commune de Gravelotte a été entièrement coupée de son alimentation électrique dans cet épisode tempêtueux.

Transports touchés ce matin

Des branches d'arbres sont tombées sur les voies SNCF et à 5 heures, un train de frêt a été bloqué. Résultat, en tout début de matinée, il n'y avait aucun train entre Thionville et Bettembourg. Une responsable de la SNCF expliquait sur France Bleu Lorraine que l'objectif était de faire repartir rapidement un train sur deux. Des autocars ont également été commandés pour transporter les clients vers le Luxembourg.

Autre point noir ce matin : pas de train entre Longwy et Longuyon, depuis 3h30. Plus de tension sur cette ligne à cause, là aussi, d'une chute d'arbre. A 7 heures, la SNCF annonce qu'elle pourra faire repartir la circulation à 8 heures.

Et maintenant, la neige ?

Des chutes de neige jusqu'en plaine sont annoncées pour la journée. Il faudra donc être prudent sur les routes en début de journée, comme le soir au retour du travail. Et les branches tombées sur les routes peuvent également représenter un danger. Dans la Meuse, les transports scolaires ont été suspendus ce vendredi.

#VigilanceOrange prudence lors de vos déplacements ce matin, nombreux éléments (structures, arbres) ont été fragilisés par la #tempete pic.twitter.com/uvJWao94MO — COZ EST (@COZ_EST) January 13, 2017

