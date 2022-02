Tempête Franklin : la SNCF va interrompre le trafic sur certains axes normands

Le trafic ferroviaire sera interrompu à partir de 22h ce dimanche entre Caen et Cherbourg, Lisieux et Trouville-Deauville et entre Rouen et Le Havre. Des vents jusqu'à 120 km/h sont attendus par Météo France. La SNCF prévoit des perturbations importantes, retards et suppressions pour ce lundi.

Après le passage de la tempête Eunice qui a perturbé la circulation des trains vendredi 18 février en Normandie, la SNCF prévoit une nouvelle interruption du trafic à partir de 22h ce dimanche 20 février sur certains axes à cause du passage de la tempête Franklin. Météo France annonce des rafales des vents pouvant aller jusqu'à 120 km/h.

Les trains ne circuleront pas entre Caen et Cherbourg, Lisieux et Trouville-Deauville et entre Rouen et Le Havre. Les voyages depuis la gare de Paris Saint-Lazare se termineront à Caen, Rouen et Lisieux. Des trains éclaireurs passeront après l’accalmie "afin de visualiser l’ampleur des dégâts et les agents de SNCF Réseau seront mobilisés toute la nuit. La reprise du trafic dépendra des impacts de la tempête sur les voies."

Il faut donc s'attendre à des perturbations importantes, retards et suppressions pour la journée de lundi.