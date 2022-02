Tempête Franklin : le pont de Normandie fermé à la circulation aux poids lourds et deux-roues

La circulation est interdite sur le pont de Normandie dans les deux sens depuis 19h ce dimanche pour les poids lourds et les deux-roues. Seuls les véhicules légers sont autorisés à emprunter l'ouvrage entre Honfleur et Le Havre à cause de la tempête Franklin.