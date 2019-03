Vents violents en Ile-de-France : les lignes P et L du Transilien sont en partie interrompues, attention sur la route

Île-de-France, France

Tous les départements d'Ile-de-France sont en vigilance orange aux vents violents. A Pontoise dans le Val d'Oise, des rafales ont été mesurées à 128 km/h dans la nuit de dimanche à lundi. Prudence sur l'A86 intérieur au niveau de Montreuil en Seine-Saint-Denis, un arbre est tombé sur la chaussée ralentissez quand vous arrivez dans le secteur.

Galère sur certaines lignes du Transilien

Les lignes P et L du Transilien. La aussi ses arbres sont tombés sur les voies. Dans le détail, la ligne P est fortement ralentie entre Paris Est et Provins. La ligne L en revanche est coupée entre Saint-Cloud et Saint-Nom-la-Bretèche. La SNCF prévoit une reprise de la circulation aux alentours de 9h. Le RER C est également perturbé.

Infotrafic #RERC : [MAJ] Reprise des circulations entre BFM et Choisy avec un trafic fortement ralenti sur l'ensemble de la ligne.

Détails des trains modifiés : https://t.co/g5aKF0Feth

(incident technique au poste de gestion des circulations de Choisy le Roi) — RER C TRANSILIEN (@RERC_SNCF) March 4, 2019

Les parcs, jardins publics et cimetières fermés à paris

Les parcs, jardins publics et cimetières à Paris sont fermés lundi "en raison des conditions météorologiques", des vents violents, a annoncé Anne Hidalgo sur Twitter.