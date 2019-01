Tempête Gabriel : des restrictions pour les poids lourds en Côte-d'Or

A quelques heures de l'arrivée prévue de la tempête hivernale Gabriel en Côte-d'Or, les autorités ont annoncé des mesures restrictives concernant les poids lourds. A compter de 20 heures :

- Interdiction de dépassement pour tous les véhicules et ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes sur tous les axes du réseau routier national (routes nationales et autoroutes).

- Limitation de la vitesse à 80 km/h, sur l’ensemble des axes du réseau routier national (routes nationales et autoroutes), pour les camions de marchandises (PTAC supérieur à 3,5 tonnes) et les véhicules destinés au transport de personnes incluant les véhicules de transport en commun et les autobus.

Les autorités concluent en appelant à la "plus grande vigilance" de la part des usagers de la route, qui, "s’ils le peuvent, sont invités à différer leurs déplacements, à éviter les secteurs concernés et à s’informer avant de prendre le départ".

Ces mesures concernent également les départements des Ardennes (08), de l'Aube (10), du Doubs (25), du Jura (39), de la Marne (51), de la Haute-Marne (52), de la Meurthe-et-Moselle (54), de la Meuse (55), de la Moselle (57), de la Nièvre (58), de la Haute-Saône (70), de la Saône-et-Loire (71), des Vosges (88), de l'Yonne (89), et du Territoire de Belfort (90).