Tempête Gabriel : toutes les routes des Pyrénées-Atlantiques limitées à 80 km/h

La préfecture a décidée de limiter toutes les routes des Pyrénées-Atlantiques à 80 km/h, à partir de 16h ce mardi, en prévision de vents violents. Notamment les autoroutes A63, A64 et A65 ainsi que la RN134.

Pyrénées-Atlantiques, France

La tempête Gabriel arrive sur les Pyrénées-Atlantiques, et la préfecture a pris des mesures pour sécuriser les routes du département. La vitesse maximale autorisée est exceptionnellement réduite à 80km/h, à compter de 16h00, pour tous les véhicules.

Cette mesure s’applique au département des Pyrénées-Atlantiques et concerne les autoroutes (A63/A64/A65) et le réseau routier national (RN134). Météo France précise que "des rafales pouvant atteindre 110 à 130 km/h sont attendues sur le littoral en fin d'après-midi et soirée."

Par ailleurs, les poids-lourds de plus de 7,5 T ont une interdiction de dépasser à partir de 16h également.

La préfecture rappelle les consignes en cas de vigilance orange vent violent :