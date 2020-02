Tempête Hervé en Alsace : quelques routes coupées à cause de chute d'arbres et d'inondations

Alsace, France

Le passage de la tempête Hervé a laissé des traces en Alsace. Avec des rafales jusqu'à 96 km/h à Strasbourg, 93 à Mulhouse dans la nuit du lundi 3 au mardi 4 février selon Atmo-risk .

Météo suivi Alsace annonce même 118 km/h au champ du feu, 148 au Markstein.

Le conseil départemental du Haut-Rhin appelle à la prudence ce mardi matin si vous prenez la route dans le Sud du département, en particulier au Sud de Mulhouse. Des arbres, des branches sont tombés. Plus d'une vingtaine d'opérations étaient en cours au lever du jour pour dégager les routes, principalement dans la vallée de Thann ou encore le Sundgau.

A la SNCF, le trafic a aussi été perturbé en tout début de matinée, à cause d'arbres couchés sur les voies, notamment entre Strasbourg et Saales et entre Mulhouse et Belfort.

Quelques routes inondées

A Kaysersberg, un poteau électrique est tombé dans le stade, provoquant une coupure de courant pendant deux heures.

Le Bas-Rhin est par ailleurs en vigilance inondation, tout comme cinq autres départements du Nord Est de la France. Au lever du jour, Vigicrues annonce dans son bulletin local que "les tronçons Sarre amont et Zorn-Zinsel du sud repassent en vigilance jaune. La vigilance sur la Moder est levée." Quelques routes départementales sont tout de même inondées. Les pompiers du Bas-Rhin sont intervenus à une douzaine de reprises pour des inondations de bâtiments.