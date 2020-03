Tempête Myriam : vos conditions de circulation de ce mercredi en Occitanie

Les principales difficultés suite au passage de la tempête Myriam hier concernent la SNCF ce mercredi matin.

La tempête Myriam a provoqué des chutes d'arbres sur les lignes d’Occitanie (entre Tarbes et Pau et entre Ax-les-Thermes et Latour-de-Carol) et un arrachement de câbles sur la ligne Toulouse-Castelnaudary, interrompant la circulation dans les deux sens.

Ce mercredi matin, des perturbations sont à prévoir entre Toulouse et l'Ariège et Toulouse et Narbonne. Informations en temps réel sur internet ou au 0 800 31 31 31.

Toitures arrachées et inondations

Les pompiers de Haute-Garonne sont intervenus 150 fois hier pour de petites inondations et chutes d'arbres.

120 interventions liées à la tempête Myriam en Ariège. À Varilhes, une partie de la toiture du restaurant McDonald's menaçait de s'effondrer sur la deux fois deux voies, restez prudents sur la N20 même si le danger semble écarté.

Les camions de plus de 19 tonnes n'ont toujours pas le droit de circuler dans les Pyrénées à cause de la neige tombée en abondance.