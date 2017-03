Tempête Zeus : le trafic ferroviaire interrompu entre Paris et Angoulême

La tempête Zeus a causé des dégâts matériels sur son passage, et notamment sur les rails. Des arbres sont tombés sur les voies près de la gare du Futuroscope, près de Poitiers, et entre Poitiers et Angoulême. Conséquence : la circulation ferroviaire est interrompue depuis 13h30 sur cet axe.

Le trafic SNCF est interrompu depuis 13h30 ce lundi entre Paris et Angoulême. Suite au passage de la tempête Zeus, des arbres sont tombés sur les voies près de la gare du Futuroscope et entre Poitiers et Angoulême. Le vent a également provoqué une rupture de caténaire à Lusignan, entre la Vienne et les Deux-Sèvres. Résultat : tous les trains qui se trouvent actuellement entre Angoulême et Tours sont à l'arrêt. Une vingtaine de TGV et TER sont concernés.

Selon la SNCF, la circulation ne devrait pas reprendre avant 16h au mieux. Les trains repartiront à 70 kilomètres-heure, au lieu de 220 : de très importants retards sont donc à prévoir.