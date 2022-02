Tempêtes : rotations perturbées vers les îles bretonnes encore ce lundi

Il n'y a tout simplement pas de bateau ce lundi encore, entre les îles finistériennes et le continent. La compagnie Penn ar bed annule ses rotations entre Sein, Molène, Ouessant et le continent.

La Compagnie océane supprime également ses rotations du matin entre Quiberon et Belle-Île, Houat et Hoedic. Pas de départ du Palais, ni de Quiberon à 7h45 et 9h30, pas de bateau au départ d'Hoëdic (6h25), Houat (06h50 - 9 heures), Quiberon (8h10). Les bateaux devraient à nouveau reprendre la mer dans l'après-midi.

La Bretagne a essuyé les rafales des tempêtes Eunice et Franklin, mais moins violemment que dans le nord de la France, où la vigilance orange a été levée dans la nuit. Des rafales de 171 km/h ont été relevées au Capi Gris-Nez, annonce France Bleu Nord.