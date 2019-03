TER : acheter son billet à bord coûte désormais plus cher dans le Grand Est

Les règles de régularisation changent ce mercredi 20 mars dans les TER de la région Grand Est et dans plusieurs régions. En cas de difficulté lors de l'achat d'un billet en gare, il vous coûtera plus cher d'acheter un billet à bord du train auprès du contrôleur, jusqu'à trois fois le prix du billet.

"Je monte à bord, j'achète mon billet d'abord", c'est le slogan de la SNCF qui met en place à partir de ce mercredi 20 mars de nouvelles règles de régularisation dans le Grand Est et plusieurs autres régions de France. Si vous ne parvenez pas à acheter un billet à la gare ou sur internet, acheter votre billet à bord ne sera pas sans conséquence.

Un prix multiplié par trois

Jusque-là, l'achat d'un billet auprès du contrôleur, en se présentant avant le contrôle ne coûtait pas davantage qu'en gare. C'est terminé. La SNCF a décidé de faire payer un surcoût à ceux qui n'achètent pas leur billet avant de monter à bord. Pour un trajet court, cette surtaxe peut multiplier par trois le tarif. Exemple : un Nancy-Jarville à 2,70€ facturé 10 euros.

Le barème est progressif et varie en fonction de la distance à parcourir :

De 0 à 25 km : 10€

De 26 à 50 km : 15€

De 51 à 100 km : 25€

De 101 à 150 km : 35€

De 151 à 300 km : 60€

Plus de 300 km : 90€

Lionel Blaise, président de l'association des usagers des transports en Lorraine, était l'invité de France Bleu Lorraine ce mercredi, et il conteste la mise en place de ce système alors que les usagers "ont de plus en plus de difficultés à acheter des billets" à cause des fermetures de guichets. Il regrette une "présomption de fraude" de la part de la SNCF qui pourrait décourager les voyageurs occasionnels.

92% des usagers en règle

De son côté, la SNCF explique que 92% des usagers sont en règle dans la région et que seuls 2% des voyageurs montent à bord via une gare qui ne propose aucun moyen de s'acheter un billet. Les usagers pourront à partir de mai acheter leur billet par téléphone et en attendant, ils pourront se faire rembourser le surcoût de cet achat à bord.