TER Alsace : des blaireaux provoquent des retards sur la ligne Strasbourg Sarreguemines

Des retards, ça n'est pas vraiment exceptionnel pour les trains en Alsace , ce qui l'est beaucoup plus, c'est quand ils sont causés par des blaireaux. Comme sur la ligne Strasbourg - Sarreguemines. Début septembre, la SNCF s'est rendue compte que des blaireaux s'étaient installés sous les voies, dans des buses passant sous les rails, à Alteckendorf, entre Mommenheim et Sarreguemines.

Les squatteurs poilus ont causé quelques dégâts. Il a donc fallu faire ralentir les trains passant à cet endroit. La SNCF estime que tout va revenir à la normale mi-septembre. D'abord, les blaireaux indésirables ont été délogés. Les ouvertures de la buse ont été bouchées, à un moment où ils étaient sortis, pour les forcer à retourner dans leur terrier précédent.

Une expérimentation de terrier artificiel le long des voies à Sundhoffen

Maintenant il faut réparer les dégâts, et vérifier que les TER peuvent à nouveau rouler à cet endroit à pleine vitesse.

Ce genre d'incident n'est pas isolé, les blaireaux aiment beaucoup creuser un terrier dans le remblais des voies ferrées. D'ailleurs près de Colmar à Sundhoffen, un terrier artisanal a été aménagé . Une expérimentation y est menée avec la LPO pour tenter de limiter les dégâts.