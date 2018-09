Les usagers en colère du TER Bordeaux-Arcachon ont rendez-vous avec la SNCF ce lundi soir. Le comité de ligne entre la SNCF, la région et les usagers se tiendra à 17h45 à la maison des Arts de Gujan-Mestras et la réunion s'annonce houleuse.

Depuis quelques jours une pétition circule. Lancée par des usagers mécontents elle a recueilli à ce jour près de 800 signatures. Les utilisateurs de la ligne la plus fréquentée de la région exigent des trains supplémentaires aux heures de pointe. Ils dénoncent des trains surchargés, encombrés par les vélos et le tout sans contrôleurs.

On a besoin de trois trains par heure entre 6h et 9h puis 16h et 19h. Aujourd'hui on voyage dans des trains bondés, c'est plus possible