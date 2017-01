TER Centre : un million d’euros de subvention régionale en moins pour la SNCF à cause des nombreuses perturbations

La région Centre a appliqué la pénalité maximale à la SNCF. Elle a estimé que le trafic des TER a été trop perturbé pendant l’année 2016.

« Le taxi devant amener le contrôleur n’étant pas arrivé, le TER n°861552 Bourges – Vierzon (6h53) ne pourra pas rouler ». Cette annonce a été faite sur le compte Twitter « TER Centre Trafic », jeudi 5 janvier 2017, cinq minutes avant le départ du train en question.

Plusieurs annonces de ce type sont faites chaque jour, parfois c’est le conducteur qui n’est pas là, parfois la locomotive a été sortie trop tard du garage, et parfois, c’est un vélo qui est sur les voies. Souvent, les voyageurs sont prévenus au dernier moment et n’ont donc pas pu anticiper l’événement pour se rendre au travail en voiture, par exemple.

Selon Bertrand Giraud, usager de la ligne TER Saint-Sébastien (Creuse) – Châteauroux (Indre), « il n’y a pas une semaine sans qu’il y ait des retards ». Exemple, lundi 2 janvier, après un accident de personne dimanche en début de soirée :

« On reçoit le SMS qui nous dit que le TER fonctionne bien le lendemain. Et le lendemain matin, on arrive sur le quai et le TER n’est pas là. »