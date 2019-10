TER Champagne-Ardenne : la révolution du cadencement pour améliorer l'offre de trains régionaux

Reims, France

Plus de TER, plus réguliers, et plus ponctuels : c'est en gros la promesse de la Région Grand Est avec la mise en place le 15 décembre prochain du cadencement des horaires des trains régionaux en Champagne Ardenne. Le cadencement existe déjà en Alsace -depuis plus de 10 ans- et en Lorraine, et c'est bien une petite "révolution" qui se prépare pour le mois de décembre.

16 % de dessertes en plus sur le territoire

Il a fallu deux ans de concertation entre la Région et la SNCF pour préparer ces nouveaux horaires et changer l'organisation du travail. "On rattrape un retard oui forcément, et il y avait deux difficultés : comment trouver une réponse à ce grand territoire avec une partie rurale importante, et on est sur une étoile ferroviaire...", explique Mireille Gazin, la présidente de la commission transports et déplacements de la Région Grand Est. Concrètement le cadencement doit permettre de proposer par exemple un TER toutes les demi heures entre Reims et la gare Champagne Ardenne Tgv, mais c'est sur la ligne entre Reims et Charleville-Mézières que l'offre connaîtra le plus fort développement.

9 TER supplémentaires par jour entre Reims et Charleville

"Le cadencement c'est l'idée qu'il y a un train toutes les heures toute la journée donc je suis sûr que j'attendrai jamais plus qu'une heure, même samedi", explique Jacques Weill, directeur adjoint des TER Grand Est. Il souligne que c'est dans les Ardennes que les changements seront les plus importants : "Les usagers de Sedan, Donchery et Nouvion, auront l'accès direct à Reims, sans avoir besoin de changer à Charleville alors qu'actuellement il faut une correspondance, et ils auront accès à 4 gares à Reims!". Le cadencement devrait coûter entre 2,2 et 3 millions d'euros supplémentaires par an à la Région Grand Est.

Quelle réponse aux inquiétudes des agents SNCF concernant les TER avec un conducteur seul ?

C'est sur la ligne entre Reims et Charleville qu'a eu lieu l'accident entre un TER et un camion le 16 octobre dernier. Le conducteur était seul à bord et les agents ont exercé leur doit de retrait. Après plusieurs jours de grève, il faut redonner confiance admet Jacques Weill. En revanche, pas de recul sur les TER avec un seul conducteur -EAS- : "je comprends l'inquiétude des conducteurs, on en a beaucoup parlé, mais on a vraiment une longue expérience de ce mode de fonctionnement... c'est un type d'exploitation plus économique pour accompagner des développements à un coût plus acceptable".

La Région Grand Est veut également inciter les villes à créer des zones de stationnement pour les voitures mais les vélos, car là aussi le retard est criant en Champagne Ardenne. Les nouveaux horaires à partir du 15 décembre sont déjà disponibles sur le site des TER Grand Est.