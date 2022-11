"Jusqu'à seulement un TER sur dix à l'heure" selon ces usagers de la ligne Lille-Lens

Des usagers préfèrent payer dix euros supplémentaires sur leur abonnement pour pouvoir partir de la gare Lille Flandres, où les retards de trains sont plus rares.

L'offre réduite de la SNCF pendant les vacances scolaires dans les Hauts-de-France se prolonge jusqu'au 14 novembre, avec 136 suppressions de trains, et ce malgré la rentrée. Les trains concernés sont annoncés en ligne à 6 heures, chaque matin. Au réveil, Pierre a donc toujours le même réflexe : vérifier sur l'application SNCF. Mais cela n'empêche pas pour autant la surprise en gare : "Le train de 6h37 vient d'être supprimé, c'est le cas presque chaque matin, sans exagérer", glisse cet enseignant en lycée à Liévin, près de Lens, désabusé.

Un abonnement plus cher pour limiter les retards

Les suppressions et les retards viraient déjà au casse-tête avant même la mise en place de l'offre allégée. "Juste avant les vacances de la Toussaint, pendant deux semaines, il y avait seulement un train sur dix était l'heure, ça devient une habitude". Sur l'application ce lundi matin, le train de 6h37 reste signalé comme retardé, et non supprimé. Au bout d'une demi-heure d'attente, le train suivant entre en gare. A bord, la contrôleuse n'a pas connaissance de la suppression du premier train.

Chacun s'organise pour tenter d'arriver à l'heure au travail. Des collègues enseignants de Pierre ont acheté un abonnement plus cher pour pouvoir partir de la gare Lille Flandres, où les trains sont plus rarement en retard. En face de lui, un autre usager explique se préparer chaque matin à rentrer chez lui et prendre la voiture en urgence. Un groupe Facebook, "les usagers des TER Hauts-de-France", rassemble près de 9.000 membres qui échangent en temps réel sur les conditions de circulation.

Des trains qui disparaissent du tableau d'affichage

"Souvent le train n'est pas mentionné comme supprimé, il n'est simplement plus sur le tableau d'affichage", ajoute Marion, une vendeuse qui emprunte la ligne depuis six ans. Ces mystérieuses disparitions "permettent de limiter le nombre de suppressions de trains" selon Pierre, vélo à la main pour faire la liaison ensuite entre Lens et Liévin.

Après avoir affronté les retards du matin, il faut pouvoir rentrer chez soi. Anthéa, étudiante à Lens, appréhende déjà le retour à Lille après les cours. "Si je rate mon train de 13 heures, je n'en ai pas avant 16 heures, alors que j'aurais pu être à 14 heures chez moi. Parfois, mes parents doivent se déplacer mais quand ils travaillent je n'ai pas le choix, je dois attendre dans la gare."

38 des 136 trains supprimés de retour d'ici le 12 décembre

"C'est entre 5 minutes et une heure de retard, plusieurs fois par semaine et ça s'accentue depuis 3 ans", lance Carine, vendeuse à Lille, alors qu'elle patiente devant le tableau d'affichage de la gare de Lens, qui affiche plus de trains en retard que de trains à l'heure. "Je bosse sur Lille, mon patron a besoin de moi pour les ouvertures de magasins que je ne peux pas faire car il ne sait pas si je vais être à l'heure..."

L'offre de TER s'améliorera à partir de lundi prochain avec 17 trains supplémentaires sur les rails, puis 21 de plus à partir du 12 décembre, ce qui correspond à 38 trains sur les 136 supprimés depuis les vacances scolaires. Ce lundi matin, le vice-président de la Région a annoncé sur France Bleu Nord que le service pourrait être dégradé jusqu'en septembre 2023. "J'imagine une entreprise qui découvre comme ça, début septembre, qu'il lui manque 65 conducteurs. En terme de ressources humaines, c'est inimaginable, un truc pareil", a ajouté Franck Dhersin sur notre antenne.