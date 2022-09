TER dans les Hauts-de-France : un remboursement sous réserve d'embauches

La Région Hauts-de-France vient d'inaugurer la ligne ferroviaire entre Arras et Saint-Pol-sur-Ternoise dans le Pas-de-Calais. 130 kilomètres de voies ferrées ont été renouvelés pour 98 millions d'euros. Le chantier a duré trois ans. La ligne était fermée depuis 2017 en raison de sa vétusté.

Invité de France Bleu Nord, Franck Dhersin, vice-président du conseil régional en charge de la mobilité a précisé ce mardi matin que ces travaux ne relevaient pas de la compétence de la Région mais qu'il était indispensable de rouvrir la ligne. Elle complète l'étoile ferroviaire Saint-Pol - Arras - Saint-Pol - Béthune et Saint-Pol - Etaples le Touquet. Au total, 23 communes sont desservies pour un bassin de population de 120 000 habitants.

D'autres lignes à sauver

Le conseil régional a financé 71,5% du total des travaux qui se monte à 98 millions d'euros. Franck Dhersin souligne que cet investissement a été fait pour "une infrastructure qui ne nous appartient pas et on a comme ça 9 autres lignes ! C'est plus de 650 millions d'euros que la Région va devoir mettre pour sauver des lignes sur lesquelles, en plus, on va payer un péage. On est au pays d'Ubu ! Ca devient complètement fou."

Un remboursement sous réserve d'embauches

Interrogé sur le versement de 44 millions d'euros mensuels à la SNCF, suspendu pendant plusieurs mois par la Région pour dénoncer les dysfonctionnements, Franck Dhersin a indiqué que sur les 4 mensualités, il n'en reste qu'une à payer. "On attend des embauches, indique-t-il, _il n'y a pas assez de conducteurs et de personnels dans les centres d'entretien. _C'est pour ça que tous les jours, on a 80 à 100 trains supprimés (8 à 10% des TER en circulation), ce qui est totalement anormal." Le remboursement se fera donc sous réserve d'embauches.