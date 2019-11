TER : des changements à Thionville pour les frontaliers à partir du 15 décembre

Moselle, France

La SNCF a confirmé ce vendredi que seuls 12 des 25 trains qui font la liaison tous les jours vers le Luxembourg seront équipés de l'ERTMS le 15 décembre. C'est pourtant la date limite fixée par le Grand Duché, depuis l'accident mortel de Dudelange en 2017, au-delà de laquelle les trains non prêts ne pourront plus passer la frontière. La direction de la SNCF Grand Est a donc dû prendre ses dispositions et a présenté ce vendredi le plan de transports qu'emprunteront les 12 000 frontaliers à partir de la mi-décembre.

Des changements vers Thionville

Concrètement, la SNCF a coupé la poire en deux. Les 12 trains équipés vont assurer la navette entre Thionville et Luxembourg-ville. Les 13 autres resteront cantonnées à la ligne Nancy-Metz-Thionville. Ce qui signifie donc que les voyageurs vont pour la plupart devoir changer de rame une fois arrivés à Thionville. Dans le sens Metz-Luxembourg, 8 des 22 trains du matin sont concernés et 5 des 11 trains compris entre 16h et 19h. De l'autre côté, 6 sur les 15 du matin seront impactés, et 5 sur les 21 du soir.

Problème : la gare thionvilloise ne possède qu'un seul tunnel souterrain. La SNCF, ne souhaitant pas voir trop de voyageurs passer par là lors des heures de pointe, va effectuer les correspondances sur le même quai le matin et le soir. Pour ces dernières, la SNCF mise sur deux minutes pour que tous les passagers passent d'un train à l'autre. "C'est quelque chose qui permet d'avoir le même nombre de places, le même nombre de trains, et des horaires qui, à quelques minutes près, restent les même qu'actuellement", explique Jacques Weill, directeur-adjoint de la SNCF Grand Est.

"Pour assurer ce cadencement avec le peu de rames disponibles, on risque de voir des perturbations ou alors des annulations de correspondances où les usagers devront attendre le prochain départ pour monter sur le Luxembourg", répond Jean Riconneau, de la CGT Cheminots à Metz.

La liste des trains de la ligne Metz-Luxembourg à partir du 15 décembre 2019. - Document SNCF

Retour progressif à la normale

La SNCF table sur un retour à un rythme habituel le 6 avril 2020. Car à partir de la mi-décembre, une nouvelle rame équipée de l'ERTMS arrivera sur le réseau toutes les 2 à 3 semaines. Au printemps, la quasi-totalité des trains devrait être équipée. les derniers étant prévus pour l'été prochain.

4 arrêts seront supprimés du 15 décembre au 6 avril (non inclus)