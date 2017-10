TER Dijon-Besançon : les petits arrêts sacrifiés

A partir du mois de décembre plus aucun train ne marquera l'arrêt en gare de Villers-les-pots et Neuilly-lès-Dijon. Pas assez de passagers, trop près des grandes villes du département, les deux gares font les frais de l'augmentation des cadences des liaisons entre les deux capitales régionales.

Le jour n'est pas encore levé sur le quai de la gare de Neuilly-lès-Dijon, mais comme tout les matins une quinzaine de personnes attendent le train de 7h33 direction Dijon. Une image familière à Catherine qui ne sera bientôt plus qu'un souvenir, en décembre la station fermera définitivement après plus de quarante ans d'activité. Elle prend le train tous les matins pour aller au travail à Dijon, "je ne sais pas comment je vais faire maintenant, je regarde les covoiturages", soupire-t-elle.

Le train c'est sept minutes, je marche ensuite dix minutes, si je devais prendre le bus j'en aurais pour plus de trois quarts d'heure".

"On nous prône les transports en communs, et on nous supprime nos trains, je ne comprends pas", poursuit-elle. Sur le quai, des travailleurs, mais aussi des lycéens, tous ont opté pour un abonnement à l'année. Il faut dire que c'est le moyen le plus rapide, pour rejoindre le centre de la Cité des Ducs. Laureen, emprunte le train matin et soir pour aller au lycée , "le train c'est sept minutes, je marche ensuite dix minutes, si je devais prendre le bus j'en aurais pour plus de trois quarts d'heure".

La commune de Neuilly-lès-Dijon est desservie par d'autres transports en communs, plus précisément un autre, le bus numéro 16, pour rejoindre le centre de Dijon, il faut encore prendre le tram à l'arrêt Piscine Olympique, comptez au total près de 50 minutes de trajet. La région propose donc des alternatives, une station d'auto-partage, voire une navette quatre fois par jours pour les pendulaires.

Les habitants de Neuilly-lès-Dijon ont lancé une pétition en ligne pour sauver leur gare.

Insuffisant pour le maire de Neuilly-lès-Dijon, Jean-Louis Dumont, "nous avons tout mis en place autour de cette gare, dans notre plaquette nous vendons ses mérites !". La commune a même révisé ses plans d'urbanisme pour installer des parking et une piste cyclable pour encourager les habitants à prendre le train. "C'est un vrai atout pour notre attractivité, des communes alentours ont même vu des entreprises s'installer spécialement pour être près de la halte ferroviaire".

Neuilly-lès-Dijon : gare sacrifié...

Michel Neugnot, premier vice-président du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, ne le cache pas "nous avons volontairement sacrifié la centaine d'usagers de cette gare, dans le but d'augmenter la fréquentation sur l'ensemble de la ligne. Mais pour ça il nous faut plus de trains, plus rapides et qui arrivent à l'heure**"**. C'est la région qui décide de la desserte du réseau secondaire.

Aujourd'hui, la liaison de TER Dijon-Besançon compte onze stations, trois haltes supprimées (Neuilly-lès-Dijon, Villers-les-pots et Franois dans le Doubs), c'est dix minutes de trajets en moins. Ce temps gagné permet donc d'augmenter le nombre de passages, de 23 ils passent à 26 aller-retours par jour.

... Pour sauver les TGV.

Mais la région voit plus loin, c'est l'avenir des TGV qui est en jeu, "aujourd'hui nous avons du mal à remplir nos TGV, concède Michel Neugnot, la SNCF pourrait décider d'en supprimer; et là, la grogne serait bien plus importante !". L'augmentation du nombre de trajet de TER permettrait d"amener plus de passager à la gare de Dijon, mais également de permettre au TGV au départ de Besançon de rouler plus vite, car il n'y a qu'un seul rail sur cette portion. Chaque jour, les TGV et TGV Lyria empruntant la LGV Rhin-Rhône, les TGV Lyria Paris-Dijon-Dole-Lausanne, un train de nuit Artésia Paris Gare de Lyon-Turin/Venise "RIALTO" Thello, et de nombreux trains de fret empruntent ce trajet.