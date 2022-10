TER en Isère : "Avant on avait des réunions régulières avec la SNCF en direct" regrette Yves Gimbert

Les temps sont un petit peu compliqués pour les usagers de la ligne TER entre Grenoble et Valence. Depuis début août, des travaux de rénovation des voies programmés entre 21 heures et 6 heures du matin débordent régulièrement et ont des conséquences sur le début des heures de pointe. Yves Gimbert, du comité des usagers de la ligne, déplore un manque de prévision de la SNCF et par ailleurs un manque d'information récurrent concernant des absences de trains dans la journée. Il était ce jeudi matin notre invité de 7h45.

Bonjour Yves Gimbert. Une bonne nouvelle au moins : vous êtes là ce matin. Vous avez donc pu prendre votre train ?

Exactement ! Celui qui était prévu était bien là et on est arrivé à l'heure.

On va aborder les difficultés que vous avez sur cette ligne. Il y a des travaux depuis début août, prévus de 21h à 6h. Sauf que c'est régulièrement "rendu en retard" comme on dit dans le jargon.

C'est ça, le chantier ne se termine pas toujours à 6 heures et donc on est impacté sur les premiers trains du matin. Je prends par exemple les trains de Saint Marcellin qui partent entre 7h15 et 7h20. Là, j'ai des statistiques, par exemple sur fin août début septembre. Régulièrement, c'est 25 minutes, 30 minutes ou annulé. Certes, il faut bien comprendre leurs difficultés. Il se trouve que cette nuit le train travaux était à la gare de Vinay et que j'y étais pour regarder entre 23 heures à 1 heure, parce que curieux de nature. C'est un train qui doit avancer, qui fait un mètre toutes les dix secondes, qui récupère le ballast et puis qui 200 mètres plus bas le remet. Parfois sous le ballast, ils trouvent des trucs qui ne passent pas dans le train donc il s'arrête etc...

C'est un chantier lourd, compliqué. Par contre ce que vous reprochez peut-être à la SNCF, c'est de ne pas prévoir assez large. Finalement, si on vous dit qu'il n'y a pas de train jusqu'à 7h, vous vous dites OK ?

Oui, sans doute. Effectivement, on ne sait pas quel est le temps, quelle est la marge d'erreur qu'ils se sont donnés. Il y a aussi quand même le problème de trains qui, en pleine journée, ne circulent pas. Et ça, ça ne peut pas être lié au chantier. Il y a autre chose. Il faudrait qu'on nous explique. Je vous donne un exemple : j'ai un train qui part de Vinay à 7 h 42, qui met les gens au lycée, notamment à Moirans et puis à Grenoble, pour avant 8 h et demi. Lundi et mardi de cette semaine, ce train étant annoncé dans les grilles, il ne circule pas ! Hier, il circule, aujourd'hui, il ne circule pas et on ne sait pas pourquoi. Il y a autre chose qui se passe manifestement.

Et qu'est-ce qui se passe selon vous ? Vous en avez une idée ?

L'idée qu'on a, c'est les messages que nous fait passer SNCF, à savoir des manques de personnel, des problèmes sur les ateliers d'entretiens, les problèmes de roulement matériel. Après on a toujours inexorablement les problèmes de feuilles sur les voies, mais il faut quand même un peu arrêter avec ça. Comme chaque année, il y a des feuilles qui tombent sur les voies. On peut prévoir non, je ne sais pas ? Cette année, manifestement, c'est plus désorganisé que les autres et pourtant, sur la ligne, on en a connu des travaux et donc on a un peu de recul mais là il y a quelque chose qui se passe quand même. C'est curieux.

SNCF et Région sont tombés d'accord sur une nouvelle convention qui est une première, une convention "d'objectifs et de moyens". Elle a été signée il y a quelques jours. Ça peut amener du mieux ou pas ?

Je n'ai pas de recul là-dessus. Avec 20 ans de recul par contre, ce qu'on regrette dans les associations, c'est qu'avant, on avait des réunions régulières avec la SNCF en direct.

Des réunions de comités de ligne ?

Que la Région a supprimé (au profit de comité plus large, NDLR) et ça, c'est plutôt dommage parce que c'est devenu des comités trop gros. On avait surtout des réunions spécifiques entre usagers et SNCF où ils expliquaient leurs contraintes, on y apprenait pas mal de choses, on échangeait pas mal. Ça c'est des liaisons qu'on a complètement perdu de vue dans la mesure où la Région contrôle tout. On n'arrive plus à avoir d'accès direct et à avoir des partenaires directs. Moi par exemple quand j'ai des ennuis sur les trains, avant, je pouvais téléphoner à une personne qui était la directrice de l'axe. Généralement, on se connaissait bien, on répondait, on avançait. Ça, c'est des choses qui n'existent plus. C'est dommage. Il faut vraiment retrouver ça.

Malgré toutes les applications, il reste des problèmes de communication ?

Oui et souvent il y a quand même des incohérences entre ce que nous recevons sur nos téléphones, ce qui est affiché en gare. Il y a des fiches horaires qu'on a fait corriger d'ailleurs, des arrêts qui n'étaient pas dans les bonnes gares. Donc on a dit aux gens non, en fait votre train, il s'arrête pas à Saint-Egrève il s'arrête bien à Moirans modifiez la fiche !