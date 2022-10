TER en Nouvelle-Aquitaine : l'ouverture à la concurrence fera-t-elle baisser les prix pour les usagers ?

"L'ouverture à la concurrence n'est pas la privatisation du service public ferroviaire". Alors que les élus régionaux (écologistes et communistes) et les cheminots de la SNCF manifestent ce lundi leur inquiétude et leur colère face à l'ouverture à la concurrence des TER en Nouvelle-Aquitaine, sujet à l'ordre du jour de la séance plénière du Conseil régional , le président de la Fédération nationale des usagers des transports était l'invité de la matinale de France Bleu Gironde et de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Citant les voisins européens ayant déjà ouvert leur réseau ferroviaire régional à la concurrence, Christian Broucaret rappelle qu'il y a "plus de 60 compagnies en Suisse, sur une superficie équivalente à la région Nouvelle-Aquitaine et on voit bien que tout fonctionne. La Suisse, c'est quand même la Mecque du train".

ⓘ Publicité

"L'exemple allemand : on a réussi à ouvrir 3.000 km de lignes de plus et des circulations supplémentaires"

loading