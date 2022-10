TER en Nouvelle-Aquitaine : syndicats de cheminots et élus inquiets face à l’ouverture à la concurrence

C'est certainement le plus sensible des 33 dossiers inscrits à l'ordre du jour. L'ouverture à la concurrence des TER est au menu de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Outre l'inquiétude des élus écologistes et communistes, plusieurs syndicats de cheminots sont en colère et appellent à un rassemblement à 10h devant la gare de Bordeaux. Pour tenter de rassurer, le président socialiste Alain Rousset assure que la SNCF restera jusqu'en 2027 l'opérateur unique des trains express régionaux.

"Il ne s'agit pas de privatiser le service public"

Alors que la convention entre la SNCF et la région Nouvelle-Aquitaine prend fin en 2024, "nous sommes en train de renégocier un contrat de gré à gré avec l'entreprise ferroviaire", explique Alain Rousset.

"Dans le même temps, la loi française et la loi européenne nous disent qu'il faut mettre en concurrence, non pas les infrastructures ferroviaires qui restent totalement publiques et d'État, mais l'opérateur, un peu comme avec le tramway à Bordeaux, sera challenger avec d'autres opérateurs", poursuit le président de la région Nouvelle-Aquitaine.

A la différence des régions Occitanie, Bretagne et Centre-Val-de-Loire, la collectivité a décidé de ne pas renouveler pour dix ans la convention TER avec la SNCF. "Nous nous serions exposés à des risques de recours et de contentieux juridiques", affirme Alain Rousset. En 2027, quatre lots seront ouverts à la concurrence : celui de l'ex Poitou-Charentes, Périgord-Limousin, l'étoile autour de Bordeaux et le Sud-Aquitaine.

Les cheminots inquiets..

"On se bat pour un vrai service public. Cette concurrence ne fera en rien descendre les prix du billet", tonne Rémi Vinet, secrétaire de la CGT Cheminot à Bordeaux. La centrale cégétiste mais aussi Sud-Rail, l'Unsa et la CFDT organisent un rassemblement ce lundi matin (10h) sur le parvis de la gare Saint-Jean de Bordeaux pour protester contre cette ouverture annoncée à la concurrence des TER.

"Pour nous, déjà cheminots, ça signifie transfert de personnels vers les concurrents. Si jamais, ces opérateurs remportent le marché, tout va changer aussi pour les usagers, notamment en ce qui concerne les correspondances, les ventes de billets. Ça sera une grosse, grosse dégradation au niveau du service public. Et quand on voit ce qui se passe avec l'énergie et tout ça, le service public, on en a, on en a besoin. Il faut du service public dans l'énergie, dans les hôpitaux et y compris dans le ferroviaire".

Les élus écologistes et communistes également...

Dans un communiqué de presse, le groupe communiste au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine apporte son soutien aux cheminots mobilisés contre l'ouverture à la concurrence des TER. "Nous sommes très en colère parce que les usagers risquent de voir le prix de leur billet de train augmenter", ajoute Christine Seguinau, co-présidente du groupe EELV au conseil régional et maire-adjointe d’Eysines.

"Concrètement, on le voit en région Sud puisque on a une ligne qui s'est ouverte et c'est plus 15 % de hausse sur le prix du billet. Et ça, on n'en veut pas parce que nous, nous sommes pour un train du quotidien à coût maîtrisé. Et l'ouverture à la concurrence va nous faire perdre cette maîtrise du coût du billet."

"C'est stupide" répond Alain Rousset

Face aux critiques des Verts, qui siègent dans l'opposition depuis 2021, Alain Rousset ne mâche pas ses mots. "C'est stupide", rétorque le président socialiste à ses alliés d'hier lorsque ces derniers rapportent une augmentation des tarifs des billets en PACA.

"C'est l'inverse, je n'arrive pas à comprendre leur position, qu'ils disent de tels mensonges. Les prix vont baisser. Aujourd'hui, on a une mise en concurrence qui a été faite par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous savez ce qui se passe ? La SNCF a augmenté ses services de 75 % pour le même prix, voire pour un prix inférieur. Et l'autre ligne qui va être opérée par Transdev? Le coût baisse de moitié et les services doublent."

Le président socialiste de la région Nouvelle-Aquitaine cite également l'exemple de l'ouverture à la concurrence des trains express régionaux outre-Rhin. "Nous avons une expérience en Allemagne où les prix sont plus bas tant en terme de travaux que de circulation des trains de 30 %."