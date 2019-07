TER en Nouvelle-Aquitaine : un été pour surfer sur l'effet

Une fréquentation en forte hausse, une régularité améliorée et un blason redoré. La SNCF et la région comptent sur leurs bons plans touristiques de l'été pour prolonger la dynamique actuelle et séduire des clients potentiels en vue de la rentrée.

Bordeaux, France

Comme dans les mariages, au début ça se passe toujours bien. Liées depuis le 1er janvier par une convention de six années, la région et la SNCF se félicitent d'une même voix après un premier semestre 2019 qui a peut-être dépassé leurs attentes.

61 000 Néo-Aquitains montent chaque jour dans un TER, une hausse de 10% pour la troisième année d'affilée. Des clients qui se disent satisfaits à 93% à en croire les enquêtes notamment parce que les trains partent et arrivent de plus en plus à l'heure. 94% de régularité, en dehors de la Bretagne, personne ne fait mieux en France.

Un express entre Bordeaux et Arcachon

Un effet sur lequel les deux partenaires comptent surfer cet été. Océan, campagne, ville, festival. A chaque endroit ou presque son pass, son forfait et son train. Parmi les nouveautés estivales, des espaces supplémentaires pour les vélos à destination d'Arcachon et Hendaye.

Il a également été décidé de renforcer la liaison entre Bordeaux et Arcachon, victime de son succès lors du dernier weekend de l'Ascension où certains voyageurs n'avaient même pas pu monter dans le train. A partir du 6 juillet, le samedi et le dimanche, un express partira à 10h de la gare Saint-Jean et fera le trajet inverse à 17h. Le tout en moins de 40 minutes et au tarif de 15 euros par adulte et 7 euros par enfant.

Bref une opération séduction pour prolonger l'idylle et convaincre les usagers que le TER est une devenu une alternative crédible à la voiture. Une question qu'ils pourraient d'ailleurs bien se poser à nouveau au moment de la rentrée. "Le train est sous-utilisé par rapport à la voiture, rappelle Renaud Lagrave, vice-président de la région en charge du transport et des mobilités. Ça veut dire que les transports collectifs doivent prouver leur efficacité (...) Quand vous allez faire vos choix pour la rentrée, réfléchissez quelques minutes aux transports collectifs qui aujourd'hui fonctionnent."

Il existe 28 lignes régionales en Nouvelle-Aquitaine. © Radio France - Arnaud Carré