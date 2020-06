TER en Pays de la Loire : la région annonce le gel du prix des billets de train

A l'approche de la phase 3 du déconfinement, la région Pays de la Loire a décidé de mettre fin à la règle d'un siège sur deux dans les TER et les cars Aléop, ce vendredi. "Il fallait envoyer un signal aux usagers en leur disant : vous pouvez reprendre le train en plus grand nombre", confie Roch Brancour, le vice-président de la région en charge des transports, ce vendredi sur France Bleu Loire Océan. Autre signal envoyé, le gel du prix des billets de train alors qu'il devait initialement augmenter à compter du 1er juillet.

Les TER circulent quasiment à vide depuis le déconfinement

Pour doper le flux de voyageurs, la région a décidé d'augmenter le nombre de trains en circulation et prévoit un retour à la normale du trafic pour la semaine du 22 au 28 juin. "Il n'est pas question pour nous de laisser certains jours ou certains weekends des gens sur le quai", se justifie Roch Brancour qui dévoile les taux de remplissage des rames depuis un mois.

"En moyenne, nous avons 20 à 30% de fréquentation dans nos trains, explique-t-il, soit entre 4 500 et 14 000 voyageurs par jour depuis le 11 mai contre 45 000 avant le confinement. Ces chiffres sont normaux. Les gens restent encore chez eux du fait de la garde de leurs enfants ou du télétravail. Mais la fréquentation revient progressivement."

Un "pass" pour voyager en illimité sur les TER de toute la France

Pour inciter les Ligériens à voyager plus souvent et plus nombreux dans les trains, la région Pays de la Loire a décidé de lancer plusieurs mesures exceptionnelles, à commencer par le gel des tarifs des billets de trains alors qu'ils auraient dû augmenter, le mois prochain. "Nous allons aussi officialiser la prolongation de la validité de toutes les cartes Mezzo [qui permettent une réduction de 50% sur le tarif normal du billet de train] jusqu'à la fin de l'été, énumère l'élu en charge des transports à la région Pays de la Loire. A partir du 1er juillet, nous allons également mettre en vente des billets à prix cassés avec certains trajets à cinq euros."

La région dirigée par Christelle Morançais a également acté le fait de lancer un "pass jeunes" pour leur permettre de voyager en illimité et sur toutes les lignes régionales de France. "On a passé des accords avec toutes les autres régions de France", explique Roch Brancour qui espère que ces aides convaincront les Ligériens à "prendre le train plutôt que la voiture".