TER à l'heure : Rhône-Alpes à l'avant dernière place en 2016

Parmi les régions où l'on fait avec peu de TER en retard, l'Alsace (4.7%). PACA est bon dernier avec 10 points d'écart. Rhône-Alpes fait aussi partie des mauvais élèves.

C'est bien connu, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure, toujours de ceux qui sont en retard ! Et l'an passé, selon la carte 2016 de la régularité des TER, publiée par la SNCF, l'ex région Rhône-Alpes affichait 13.1% des TER affichant plus de 5 minutes de retard à l'arrivée. Rhône-Alpes occupe donc l'avant dernière place devant PACA (15.2% de TER en retard). En ce qui concerne la moyenne nationale, le chiffre a grimpé un peu par rapport à 2015 avec 9.22% des TER en retard.

La SNCF qui dit améliorer son réseau avec cette année pas moins de 130 chantiers pour un total de 420 millions d'euros sur l'ensemble du réseau en Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi les chantiers emblématiques, le remplacement de 34 aiguillages en gare de Lyon-Perrache où passent chaque jour 350 trains commerciaux dont 300 TER.

