Accident de train au Luxembourg : 6 blessés légers, circulation interrompue

La circulation des trains est interrompue entre Thionville et le Luxembourg jusqu'à nouvel ordre. Ce mardi, deux trains se sont percutés à Dudelange. 6 personnes sont légèrement blessées. Les chemins de fer luxembourgeois mettent en place des bus de substitution pour transporter les voyageurs.

Un accident entre un train de marchandises et un train de voyageurs s'est produit ce mardi matin à Dudelange, au Luxembourg. Selon un premier bilan établi par la police du Grand Duché, 6 personnes ont été légèrement blessées.

Conséquence, les chemins de fer luxembourgeois annoncent une interruption totale du trafic entre la France et le Grand Duché jusqu'à nouvel ordre. Des solutions de substitution par bus sont mises en place.

