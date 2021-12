TER : la région des Hauts-de-France suspend ses paiements à la SNCF

La région des Hauts-de-France tape du poing sur la table, face à la SNCF. Elle annonce ce mercredi matin qu'elle suspend ses paiements pour l'exploitation des TER. Une réaction aux retards et annulations de trains à répétition.

Les usagers des TER dans les Hauts-de-France le constatent au quotidien : des retards, des annulations de trains en cascade. Selon l'Autorité de la qualité de service dans les transports, notre région est celle qui compatibilise le plus fort taux d'annulations et de retards de France. A tel point que la SNCF a promis un plan d'urgence pour la fin du mois d'octobre, avec des renforts humains et matériels.

Suspension des paiements à effet immédiat

Mais le conseil régional des Hauts-de-France constate ce mercredi dans un communiqué "l'absence d'amélioration". Il a donc mis sa menace à exécution, et pris la décision de "suspendre les paiements dus à l'exploitant SNCF, avec effet immédiat, dans l'attente d'un redressement de la qualité de service".

Ce vendredi 3 décembre, une réunion est prévue à Lille entre la région et la SNCF. Elle promet d'être houleuse.