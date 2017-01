TER : le cadencement et la "virgule de Sablé" vont chambouler les horaires

Le Conseil Régional a présenté hier la nouvelle offre TER qui entrera en vigueur l'été prochain. Avec la mise en service de la "virgule de Sablé" et le cadencement, les usagers du TER devraient y voir plus clair, et traverser la région plus vite.

L'organisation des Trains Express Régionaux sera chamboulée à partir du 2 juillet 2017. Horaires, arrêts, fréquences, temps de parcours : tout va changer ! Les élus du Conseil Régional résument cette nouvelle organisation par deux chiffres. Il y aura davantage d'arrêts dans les gares les plus fréquentées, soit pour 75% des usagers des TER. Et ces trains régionaux seront plus nombreux, et parcourront 8.5% de kilomètres supplémentaires.

Nantes - Laval en 1h35 !

Cette réorganisation passe par la mise en service d'un nouveau tronçon ferroviaire : la Virgule de Sablé. Cette nouvelle voie permettra de relier les deux Lignes à Grande Vitesse (Paris/Nantes et Paris/Rennes). En complément, la Région a acquis des ZTER, des trains régionaux capables d'emprunter les voies habituellement réservées aux TGV. Ainsi, on pourra aller de Nantes à Laval en 1h35, contre 2h40 aujourd'hui en autocar. Ou encore de Laval à Angers en 52 minutes au lieu de 1h40.

Une offre plus claire pour les voyageurs

Au-delà de cette infrastructure construite à hauteur de Sablé dans la Sarthe, les nouveaux horaires seront basés sur le principe du cadencement : sur chaque ligne, les TER partiront à heure fixe (7h17, 8h17, etc), et surtout à intervalles réguliers : toutes les demi-heures en période de pointe, toutes les heures ou toutes les deux heures le reste de la journée. Et pour aider les voyageurs à préférer le train, le Conseil Régional va réduire à trois les "familles de trains". Explications.

Le cadencement entrera en vigueur le 2 juillet. Mais dès le mois de mars, un simulateur sera mis en ligne par le Conseil Régional, pour permettre aux usagers d'anticiper cette révolution, et de découvrir les nouveaux horaires de leur ligne.