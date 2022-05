TER : le premier train Amiens-Paris de la journée supprimé du 9 mai au 22 juillet 2022

Une nouvelle galère pour les usagers de la SNCF dans les Hauts-de-France. Et notamment les travailleurs du petit matin qui prennent le train entre Amiens et Paris : le premier TER de la journée sur cet axe, qui part à 4h17 de la capitale picarde, est annulé entre le 9 mai et le 22 juillet. Celui-ci dessert plusieurs destinations - notamment Saint-Just-en Chaussée, Clermont, Creil puis Paris. Il ne va pas circuler pendant plus de deux mois en raison de travaux dans les environs de Creil et dans le nord du Val d'Oise.

"Comment expliquer à son patron qu'on va arriver plus tard sous prétexte que la SNCF a supprimé un train ?"

C'est farfouillant sur le site internet de la SNCF que Nathalie, habitante de Saint-Just-en-Chaussée, dans l'Oise, est tombée sur la mauvaise surprise : "Comme la ligne est régulièrement en travaux et ce train est souvent remplacé par un autocar du fait de travaux de nuit, je vérifie les horaires souvent : c'est comme ça que je me suis aperçu que ce train était supprimé sur deux mois. Il n'y a pas d'indication de travaux. C'est pour ça que j'ai été surprise quand j'ai vu ce train qui disparaît", détaille cette mère de famille.

Quinze ans que son mari prend tous les matins le premier Amiens-Paris de la journée ; il ne peut pas attendre le suivant, une heure plus tard. Alors la suppression du train entre le 9 mai et le 22 juillet va être difficile, explique Nathalie : "Quand le train est supprimé, mon mari va à Creil en voiture, donc ça implique 40 kilomètres. Après, il faut trouver de la place pour se garer. Ça implique des frais supplémentaires, de la fatigue. Comment ces gens vont expliquer à leur patron qu'il faut venir plus tard sous prétexte que la SNCF a supprimé un train ?" s'interroge-t-elle.

Travaux de nuit entre le 9 mai et le 22 juillet

Après sollicitation de France Bleu Picardie, la SNCF confirme que le Amiens-Paris de 4 h 17 ne circulera pas du 9 mai au 22 juillet. Des travaux de maintenance auront lieu à Creil et dans le nord du Val d'Oise. Des chantiers qui se feront de nuit. Le collectif des usagers en colère, SNCF va m'tuer, affirme ne pas avoir été informé de ces travaux qui démarre dans une semaine. L'association entend réclamer des bus de substitution.