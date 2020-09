TER Poitou: les nouveautés à venir comme un aller-retour Tours-Châtellerault-Poitiers

Parmi les choses à retenir d'après les documents fournis :

Création d’un TER supplémentaire Tours – Châtellerault – Poitiers en semaine, en heure de pointe le matin : Un accord a été trouvé avec la Région Centre Val de Loire pour activer un 1 aller-retour au départ de Tours à partir du 30 août 2021. Cette offre supplémentaire représente un budget annuel de + 262 000 €/an pour la Région Nouvelle-Aquitaine ; le plan de financement doit être finalisé dans l’automne avec les Collectivités locales. Horaires prévisionnels : Tours à 7h30 - Châtellerault 8h30 – Poitiers 8h50 et son retour Poitiers à 15h05 – 1 Châtellerault 15h25 – Tours à 16h05.

Nouveautés horaires : En 2021, 8 TER auront pour origine-destination Angoulême – Châtellerault. L’idée est de réduire les temps d’attente en gare de Poitiers pour les voyageurs faisant un parcours en TER entre le périrubain sud et nord de Poitiers. L’utilisation du même matériel roulant évite également les correspondances pour les voyageurs, facilitant ainsi leur trajet. Cela a pour incidence de revoir les horaires de plusieurs TER.

3 trains au départ d’Angoulême : 7h41, 16h45, 17h45 ; Poitiers à 9h01, 17h53, 18h57 ; arrivée Châtellerault à 9h35, 18h23 et 19h25. Les temps d’attente en gare de Poitiers sont respectivement 9, 3 et 6 min. 5 trains au départ de Châtellerault : 6h36, 7h33, 16h33, 17h31, 18h31 ; Poitiers 7h22, 8h11, 17h09, 18h06, 19h08 ; arrivée Angoulême 8h20, 9h16, 18h19, 19h18, 20h18.

Les temps d’attente en gare de Poitiers sont respectivement 19, 8, 6, 5 et 5 min.

Autres améliorations d’horaires sur la ligne TER 11 : Gare du Futuroscope : un arrêt supplémentaire dès le 14 décembre 2020 sur le car SNCF au départ de Poitiers à 20h55, pour répondre à une demande du parc.

Des nouveautés sur les lignes TER Nouvelle Aquitaine 11 et 12 - Région Nouvelle Aquitaine

Création d’un aller-retour l’après-midi entre Poitiers et Châtellerault l’été pour répondre à une demande formulée lors du comité de ligne 2019. L’offre de la ligne TER 11 devient identique toute l’année pour répondre aux déplacements quotidiens des actifs, y compris pendant la période estivale. Il s’agit du TER au départ Poitiers à 15h55 - arrivée Châtellerault 16h25 et de celui au départ Châtellerault à 16h33 - arrivée Poitiers 17h03.

Dans le sens Châtellerault – Poitiers : Départ Châtellerault à 7h07, 8h31, 10h49 (vs 6h44, 7h09, 7h33) - arrivée Poitiers 7h28, 9h02, 11h20 (vs 7h17, 7h29, 8h03). Dans le sens Poitiers – Châtellerault : Départ Poitiers à 7h36, 7h47, 10h07 (vs 6h52, 7h36) - arrivée à Châtellerault à 7h54, 8h18, 10h41 (vs 7h26, 7h56).

Une concertation est proposée aux usagers.