TER : les tarifs abonnés explosent

Conséquence de la fusion des régions au premier janvier 2016, Nouvelle Aquitaine abandonne le Mobili-Pass cher à Ségolène Royal pour harmoniser les tarifs. Du coup, le prix de l'abonnement mensuel pour les picto-charentais s'envole

Jusqu'à 200% de hausse ! Logique hier, les tarifs étaient plafonnés à 80 euros par mois. Mais aujourd'hui le prix de l'abonnement est fixé en fonction des kilomètres parcourus. Du coup un Poitiers-la Rochelle passe de 80 à 245 euros. Pour se rendre quotidiennement à Angoulême depuis Poitiers, ce sera dès le premier octobre 202 euros.

"Impossible de faire autrement"

Au conseil régional à Bordeaux on justifie cette envolée par le coût qu'aurait représenté pour la collectivité l'extension du Mobili Pass à tous les habitants de Nouvel Aquitaine. "L'ex Poitou Charentes devait débourser annuellement 10 millions d'euros pour financer ce pass utilisé par 1300 abonnés", rappelle Renaud Lagrave. Le vice président de la région de compléter : "je vous laisse calculer la facture pour les 20 000 abonnés de la grande région"...

Triple peine pour le Poitou Charentes

Mais pour les habitants de Poitou Charentes, l'abonnement TER va non seulement coûter bien plus cher mais en plus ils ne pourront plus bénéficier d'un accès réduit aux TGV. Mais ce n'est pas tout. Selon le représentant de la fédération des usagers des transports de la Vienne, depuis la fusion, "la qualité du service est en baisse" ! "Les TER qui viennent d'Aquitaine sont en piteux état" ajoute Adrien un usager quotidien de la ligne Poitiers-Bordeaux. Bref, au premier octobre, les abonnés TER de Poitou Charentes paieront plus cher un service de moins bonne qualité sans plus aucun accès aux TGV.