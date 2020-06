TER Limoges-Brive : le train roule à nouveau entre Nexon et Saint Yrieix, mais après ?

La circulation des trains a repris le 14 juin entre Nexon et Saint Yrieix la Perche après 6 mois d'interruption. La région Nouvelle-Aquitaine a financé des travaux d'urgence pour éviter une dégradation supplémentaire de la ligne Limoges-Brive. Mais le problème est bien plus vaste sur les lignes TER.

Depuis cette semaine, le train roule à nouveau entre Nexon et Saint Yrieix la Perche. Petit tronçon mais événement symbolique car la réfection des rails souligne la question globale de l'entretien des lignes régionales.

Des travaux d'urgence ont été réalisés sur ce tronçon pour éviter une dégradation supplémentaire de la ligne TER Limoges-Brive, interrompue depuis maintenant deux ans à hauteur de Vignols (Corrèze) à cause d'un effondrement.

La Région Nouvelle-Aquitaine investit à la place de l'Etat

Face au manque d'investissement de l'Etat et SNCF Réseau dans les voies, la région Nouvelle-Aquitaine a financé ce chantier. Alain Rousset, son président, ne se lassera jamais de le souligner : "la Région a financé seule ces travaux alors que c'est la compétence de l'Etat qui, depuis plus de 20 ans, n'a pas investi, et on se retrouve aujourd'hui avec des voies en situation difficile. Du coup, la situation est quand même paradoxale : la Région, sans avoir de ressources dédiées à la régénération ferroviaire, a investi" !

Sur ce tronçon, l'investissement est de 5 millions d'euros pour ce petit tronçon, mais il sera de plus de 40 millions pour faire redémarrer le TER Limoges-Brive sur l'ensemble de la ligne, mais pas avant 2023. Et sur l'ensemble des lignes régionales, la Région Nouvelle-Aquitaine prévoit de dépenser 1,6 milliard d'euros.

Nous ne sommes pas sûr de revoir les gens dans les trains

En attendant, les usagers sont partagés. "C'est bien, on peut se satisfaire de la rénovation de ce tronçon car ce n'est pas le cas partout" se réjouit Jean-Pierre Chauffier, représentant de l'association Convergences Nationale Rail en Haute-Vienne. "Mais ce n'est pas suffisant, nous voudrions le rétablissement complet de la desserte Limoges-Brive, car depuis le temps les gens sont partis et nous ne sommes pas sûr de les revoir dans les trains" déplore-t-il.

Il reste donc beaucoup de chantiers à mener : voyageurs à reconquérir, investissements à poursuivre, et patience pour guider le tout. Car la ligne Limoges-Brive est loin d'être la seule. Entre Limoges et Angoulème, par exemple, il n'y a ni chiffrage ni perspective.