TER Marseille-Nice : "il n'y aura pas de conséquence sur les tarifs" assure la région PACA

La société Transdev a présenté ce mardi son projet pour la ligne TER Marseille-Toulon-Nice, première ligne en France exploitée par un groupe privé. Des trains plus fréquents et plus modernes mais sans être plus chers, promet la région. La SNCF annonce aussi des améliorations pour les lignes "Azur.

"On passe aux actes". Ce sont les mots de Renaud Muselier ce mardi pour présenter officiellement les accords conclus sur deux lignes TER de la région PACA. Pour la première fois en France, l'une de ces lignes sera exploitée par le privé, avec le groupe Transdev qui a ravi le marché à la SNCF sur la ligne Marseille-Nice via Toulon.

En juin 2025 (date officielle de lancement), le PDG de Transdev Thierry Mallet affirme qu'il y aura sur cette ligne 14 allers-retours journaliers, soit deux fois plus qu'aujourd'hui. La régularité et les services seront également améliorés avec un objectif de 97,5 % de trains à l'heure (soit 40% de retards en moins). Une autre promesse, qui sera surveillée de près par les usagers : il n'y aura "pas de conséquence" sur les tarifs pour les usagers, a assuré ce mardi le président (LR) de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Renaud Muselier. "L'enjeu, c'est que le contribuable en profite", a insisté M. Muselier lors d'une conférence de presse à l'hôtel de région, en ajoutant que la politique tarifaire continuera de privilégier l'abonnement tandis que le "_billet uniqu_e" sera plus cher.

"L'enjeu c'est de faire mieux pour moins cher"-Thierry Mallet, PDG de Transdev

"Ca faisait très longtemps que Transdev avait envie de travailler en France", déclare Thierry Mallet, dont le groupe est déjà installé dans d'autres pays comme par exemple en Allemagne, où Transdev est l'opérateur numéro deux du rail. Thierry Mallet précise que selon lui, l'enjeu "n'est pas le prix du billet, mais la qualité de service". Pour cela, Transdev met aussi en avant des voitures plus spacieuses et plus confortables (avec le wifi, des prises USB et des sièges plus larges notamment). "L'enjeu c'est de faire mieux pour moins cher", affirme le PDG de Transdev.

La SNCF promet elle aussi des trains rénovés sur la Côte d'Azur

C'est officiellement la première fois que la SNCF perd l'exploitation d'une ligne ferroviaire en France au profit d'un groupe privé, la région l'ayant écarté de ce lot jeudi dernier lors d'un vote qualifié d'"historique" par son président. Le lendemain, plus d'un millier de cheminots avaient manifesté à Marseille contre le "démantèlement du service public ferroviaire". Transdev devrait se voir transférer 160 cheminots de la SNCF, souhaitant privilégier le "volontariat".

La perte de ce lot a été "un choc pour l'entreprise", a reconnu ce mardi Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs. Sa filiale "Azur" a elle remporté l'exploitation des liaisons entre Les Arcs/Draguignan (Var) et Vintimille (Italie), ainsi que les lignes Nice-Tende et Cannes-Grasse (Alpes-Maritimes), où l'entreprise publique était seule en lice.

Face à la concurrence, SNCF Voyageurs promet notamment un train toutes les 15 minutes entre Cannes et Menton, avec un objectif de 50% de voyageurs supplémentaires sur ce lot "azur". La SNCF a promis elle aussi des trains "rénovés", avec plus de confort et de sécurité à bord.