TER Marseille-Nice : la Région propose d'écarter la SNCF au profit de Transdev

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur a annoncé ce mardi proposer aux élus de voter en faveur de l'offre du groupe de transports Transdev pour la liaison TER entre Marseille et Nice, la SNCF risquant de perdre pour la première fois ce type de ligne. Il s'agirait d'une première ligne ferroviaire non exploitée par la SNCF dans le cadre de la mise en concurrence, si les élus régionaux confirment ce choix le 29 octobre.

Invité sur France Bleu Provence, le directeur régional de Transdev se félicite logiquement de cette annonce et précise que sa société propose notamment le "doublement de l'offre de trajets entre Marseille et Nice". Fruit de la fusion en 2011 de Transdev et de Veolia Transport, Transdev transporte 11 millions de passagers au quotidien via ses différents modes de transport (bus, cars, trains).

10% du trafic régional concerné

La liaison ferroviaire Marseille-Nice, en passant par Toulon, concerne 10% du trafic régional en nombre de trains proposés. Trois entreprises étaient en concurrence : l'opérateur historique SNCF, Transdev et l'Italien Thello.

La Région a par ailleurs proposé que la SNCF conserve l'exploitation des lignes "Azur" incluant les liaisons entre Les Arcs/Draguignan et Vintimille en Italie, ainsi que Nice-Tende et enfin Cannes-Grasse où l'entreprise publique était seule en lice. Ce deuxième lot représente 23% du trafic régional en nombre de trains.

L'ouverture à la concurrence "permettra d'améliorer très significativement l'offre pour les usagers, tout en assurant le prix juste pour la Région", s'est félicitée la Région dans un communiqué.

Le président LR de la région PACA Renaud Muselier, est un fervent partisan de l'ouverture à la concurrence, meilleure pour les usagers selon lui.