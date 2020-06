TER, métros et bus : davantage de transports dès ce mardi dans le Nord-Pas-de-Calais

Davantage de trains, de bus, de métros et de trams dès ce mardi matin dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est l'une des conséquences de la seconde phase de déconfinement qui entre en vigueur.

Dans les TER

La SNCF annonce une augmentation de l'offre des TER qui atteindra environ 60% de sa capacité initiale. Autrement dit, ce mardi, un peu plus de 700 trains régionaux circuleront dans les Hauts-de-France contre 500 environ depuis le 11 mai. L'offre était tombée à 15% seulement pendant le confinement.

L'augmentation de l'offre concernera surtout les lignes les plus fréquentées. Autrement dit, dans le Nord et le Pas-de-Calais, ce sont par exemple les lignes Lille - Douai, Lille - Dunkerque ou Lille - Calais qui seront renforcées. Le coupon, téléchargeable sur le site SNCF, reste obligatoire avant d'entrer dans le TER pour tous les trajets en provenance ou en direction de Lille ou Paris.

Ce coupon permet à la SNCF de s'assurer qu'un siège sur deux est vide. Cette obligation, levée ce mardi dans les TGV reste valable dans les TER. Le port du masque reste obligatoire à l'intérieur des wagons.

Dans les transports lillois

À Lille, Ilévia augmente son offre à partir de ce mardi. Elle passe à 85% de sa capacité. Cela signifie que dans le métro, les deux lignes circulent à nouveau avec une amplitude horaire normale sauf le samedi sur la ligne jaune - la ligne 1 - avec un dernier départ à 0h30 au lieu de 1h30 depuis la gare Lille Flandres.

Une rame de métro doit passer toutes les 2 à 2 minutes 30 sur la ligne 1 et toutes les 2 minutes 30 à 3 minutes sur la ligne 2 en semaine. Le week-end, les fréquences sont moins importantes avec un métro toutes les 2 minutes 30 à 6 minutes.

Les tramways circulent aussi à des heures de service normales. La fréquence est renforcée en semaine avec une rame toutes les 5 minutes sur le tronc commun et toutes les 10 minutes sur les branches Roubaix et Tourcoing. Enfin pour les bus, même chose, toutes les lignes circulent avec leur amplitude habituelle et les fréquences sont augmentées. Cela concerne notamment les Lianes 1, 4, 5, 7 et 8 avec des fréquences renforcées toutes les 7 à 15 minutes.

Dans les transports valenciennois

À partir de ce mardi matin, les transports à Valenciennes reprennent aux heures habituelles c'est-à-dire aux heures scolaires. Cela concerne aussi bien les bus que les trams.

Seules les lignes express Illigo 1 et celle de nuit Luciole ne reprendront pas ce mardi. Transvilles annonce également qu'à partir de mercredi, la montée par l'avant sera de nouveau autorisée dans les bus pour éviter les croisements entre les voyageurs. La vente à bord n'est toujours pas permise. Le port du masque reste obligatoire et les clients peuvent s'asseoir uniquement côté fenêtre.

Dans le bus dunkerquois

A Dunkerque, le réseau DK'Bus a retrouvé ses horaires habituels depuis le 11 mai sur les lignes régulières. Mais avec l'annonce de la réouverture des collèges et des lycées à partir de ce mardi, l'offre de transport sera renforcée par la mise en place de renforts scolaires notamment auprès des autocaristes des environs.

La règle d'un siège sur deux est toujours en cours. Le port du masque est toujours en vigueur.