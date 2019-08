TER Metz-Luxembourg : circulation en cours de rétablissement après un engin en pannes sur les voies

Par Magali Fichter , France Bleu Lorraine Nord - Mis à jour le -

La circulation des TER entre Thionville et Luxembourg était interrompue ce mardi matin, dans les deux sens de circulation, à cause d'un engin en panne sur les voies. L'engin a pu être dégagé, et à 7h10, la situation est en train d'être rétablie.