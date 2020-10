TER Mont-de-Marsan - Bordeaux : état des lieux et projets pour la ligne 45

C'est un rendez-vous annuel pour faire le point. Ce mardi s'est tenu le comité de ligne TER entre Mont-de-Marsan et Bordeaux. Covid-19 oblige, ce comité a eu lieu en visio avec les usagers, des élus locaux, ceux de la Région et des représentants de la SNCF. Décryptage.

Les trains n'arrivent pas à l'heure, ce n'est pas qu'une image

La ligne est toujours sur la liste noire pour ce qui est de la régularité et des trains supprimés. Plus de 9 trains sur 10 sont arrivés à l'heure en 2019. Cela ne pas semble catastrophique, mais on n'est pas aux 95% fixés par le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine à la SNCF dans la convention signée l'an dernier. C'est même chose pour les trains supprimés : 1,7% au lieu des 1% demandés.

Malgré tout la fréquentation est en hausse : plus de 1 600 passagers quotidiens en semaine dont un quart d'abonnés.

Les travaux à venir

L'année prochaine, le ballast va être changé entre Gazinet et Lamothe. Il s'agira de travaux de nuit entre le 3 mai et le 10 décembre.

Des écrans d'information pour les voyageurs vont être installés en gare d'Ychoux, Labouheyre, Morcenx et Ygos.

C'est aussi l'an prochain que doivent commencer les travaux d'accessibilité des quais de la gare de -Mont-de-Marsan.

Les nouveautés

L'offre de TER va s'étoffer en décembre 2021 pour coller aux changements d'horaires des TGV. C'est encore en discussion, mais il devrait bien y avoir un train direct entre Mont-de-Marsan et Bordeaux matin et soir. On passerait à 1h13 de trajet au lieu d'1h29 aujourd'hui. Deux allers-retours doivent aussi se rajouter entre Mont-de-Marsan et Bordeaux et un autre entre Morcenx-la-Nouvelle et Bordeaux.

La ligne est aussi pressentie pour expérimenter un train à batterie en 2022. La Région veut sortir du tout diesel d'ici 10 ans, explique l'élu landais Renaud Lagrave, vice-président à la Région chargé des transports. La ligne Mont-de-Marsan - Bordeaux pourrait correspondre, car ces nouveaux trains ont besoin d'électricité pour recharger leurs batteries, ce qui pourrait se faire sur la partie électrifiée entre Morcenx-la-Nouvelle et Bordeaux. La Région regarde d'autre options pour verdir sa flotte de TER, comme des rames bio gaz ou à l'hydrogène, comme la Région Occitanie.

Pour rappel, la Région Nouvelle-Aquitaine va investir 532 millions d'euros d'ici 2027 pour maintenir et développer le réseau ferroviaire de son territoire.