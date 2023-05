TER Nouvelle-Aquitaine : "L'ouverture à la concurrence, ça n'est pas pour tout de suite" confirme la région

La SNCF devrait être encore le seul exploitant des trains régionaux Nouvelle-Aquitaine pour quelques années au moins. "Nous sommes en train de finaliser une convention que nous allons renouveler avec la SNCF, explique Renaud Lagrave, vice-président de la région en charge des transports. Elle sera présentée à la plénière de juin et devrait durer 6 ou 8 ans". Si cette convention n'avait pas été préparée, le droit européen prévoyait une ouverture de la concurrence dès décembre prochain .

De bons candidats, mais un partenariat renforcé avec la SNCF

"Dans la convention sortante, la SNCF a largement amélioré les prestations qu'on lui demandait, détaille-t-il. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail pour procéder à l'ouverture à la concurrence. Alors on se laisse le temps de mettre tout cela en place avec un groupe de travail trans-partisan". En 2022, le nombres d'usagers a augmenté de 22% (par rapport à 2019) et le nombre de voyageurs quotidiens (pendulaires) s'est établi à 90.000 par jour .

Tarifs : + 2% pour les abonnés, +4% pour les occasionnels

Cette année 2023 sera aussi marquée par une hausse des tarifs pour les trains régionaux. "Nous resterons à 2% pour les abonnés, comme cela est prévu comme maximum annuel, affirme Renaud Lagrave. Mais en effet, face à l'inflation et au coût de l'énergie, nous avons augmenté de 2% de plus les prix pour les voyageurs occasionnels". Les transports scolaires vont aussi voir leurs tarifs augmenter à la rentrée prochaine.

La région "a la volonté de maintenir le train des plages"

Des élus deux-sévriens ont adressé un courrier à la région récemment au sujet du maintien de la ligne TER 14. Aussi appelée "train des plages", elle relie Saumur au littoral Vendéen, en passant par Thouars et Bressuire. Mais cette ligne doit subir d'importants travaux, estimés entre 120 et 200 millions d'euros. "Nous voulons maintenir toutes les lignes, celle-ci y compris, prône Renaud Lagrave. Mais nous avons demandé une nouvelle étude, pour être certain du budget à investir pour les travaux, avec nos confrères des Pays-de-la-Loire".