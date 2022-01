TER Nouvelle-Aquitaine : le Covid perturbe la circulation des trains

À cause de l'épidémie de Covid-19 et des arrêts de travail touchant les agents de la SNCF, certains TER sont annulés ou remplacés par des bus. La SNCF précise que 94% des circulations sont réalisées ce lundi.

Comme dans d'autres régions de France, la SNCF a adapté son plan de transport en Nouvelle-Aquitaine jusqu'au 9 janvier à cause de la cinquième vague de Covid. Une quarantaine de lignes sont impactées : suppressions de trains ou remplacement par des bus. Ce lundi, 94% des circulations étaient réalisées. Seules quelques lignes présentent une circulation normale : Bordeaux-Brive-Ussel, Bressuire-Saumur, Poitiers-Tours, Bayonne-Tarbes et Bordeaux-Mont-de-Marsan. Les trajets Bayonne-St-Jean-Pied-de-Port se font partiellement en bus, mais à cause des dégâts causés par les inondations mi-décembre. Retrouvez le détail des circulations par ligne sur le site internet TER Nouvelle-Aquitaine. Les horaires sont actualisés chaque soir à partir de 17h pour le lendemain.