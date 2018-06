La SNCF et la Région Nouvelle-Aquitaine ont présenté ce lundi matin leur plan de relance estival pour ramener vers les trains régionaux les clients qui les ont abandonné depuis le début de la grève des cheminots. La fréquentation sur les lignes régionales a baissé d'un tiers depuis début avril.

Bordeaux, France

La fréquentation des TER a chuté de 33% depuis le début de la grève début avril en Nouvelle-Aquitaine. Le constat a été dressé ce lundi matin par Philippe Bru, le directeur régional de la SNCF Mobilités, lors de la présentation à l'hôtel de Région, à Bordeaux, du plan de reconquête de la clientèle pour cet été.

Alors que le conflit doit en principe s'achever le 28 juin, la SNCF et le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine veulent redonner le goût du train à tous ceux qui l'ont délaissé ces dernières semaines. Ce plan, voulu par la région et la direction régionale de la compagnie ferroviaire, permet, selon Philippe Bru, d'"aller plus loin que les mesures prises sur le plan national", comme le remboursement de 50% de tout abonnement mensuel pour les mois d'avril ou mai.

Cette reconquête passe d'abord par une politique tarifaire offensive : 500.000 billets vont être mis en vente, à partir de 4 euros. Grâce aux différents Pass mis en place pour l'été, un aller-retour Cenon-Arcachon coûtera par exemple 15 euros, un billet Saintes-La Rochelle 20 euros ou un Limoges-Lac de Vassivière 5 euros (formule TER+car) .

Tous les lauréats du bac cette année pourront par ailleurs bénéficier d'un billet gratuit aller-retour en TER, le jour de leur choix, sur toute la Nouvelle-Aquitaine, et les abonnés auront droit eux aussi gratuitement tous les dimanches, en juillet et août, à un voyage sur tout le réseau régional. L'objectif est clair : faire en sorte que ces futurs étudiants et ces clients habituels des Trains Régionaux pensent à la rentrée à s'abonner, ou à se réabonner.

Renaud Lagrave, vice-président de la Région en charge des transports, et Philippe Bru, directeur régional de SNCF Mobilités © Radio France - Pierre-Marie Gros

Ce plan de reconquête passe enfin par la mise en place de tarifs spéciaux pour se rendre dans les principaux festivals et dans les principales manifestations de la région. Ainsi, vous débourserez 7 euros entre Bordeaux et Marmande pour vous rendre à Garorock. Pour aller aux fêtes de Bayonne, il vous en coûtera 12 euros au départ des gares de Dax, Hendaye ou St Jean-Pied-de-Port.

Grâce à l'attrait touristique de notre région, grâce à ses nombreuses manifestations, l'été est une période propice à cette reconquête". — Philippe Bru, directeur régional de SNCF-mobilités

"On va plus loin que les mesures annoncées sur le plan national" Philippe Bru, directeur régional de SNCF Mobilités Copier

"Il s'agit de relancer la dynamique commerciale, stoppée par la grève", explique Philippe Bru : le nombre d'usagers dans les TER avait augmenté de 12% au cours du premier trimestre 2018, et le taux de régularité n'avait jamais été aussi haut depuis dix ans, avec 93% de trains à l'heure. "On était plutôt contents, reconnaît Renaud Lagrave, le vice-président de la région en charge des transports.

Face à la chute vertigineuse de la fréquentation, il faut relancer la machine, d'abord cet été, et surtout, être déterminés pour la rentrée. — Renaud Lagrave, vice-président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en charge des transports.

"Il y aura des annonces spécifiques à la rentrée" Renaud Lagrave, vice-président de la Région en charge des transports Copier

La période estivale est propice à ce plan de reconquête, sachant que la fréquentation des TER augmente de 20% chaque été en Nouvelle-Aquitaine, et que 72% des touristes dans notre région sont néo-aquitains. La Région et la SNCF promettent de poursuivre ce plan de relance en septembre, avec de nouveaux gestes commerciaux, cette fois à l'intention de ceux qui prennent les TER pour les déplacements domicile-travail ou école-travail. Renaud Lagrave promet "des annonces spécifiques à la rentrée pour le abonnés".