TER Paris-Auxerre : Des passagers laissés sans toilettes durant plus d'une heure trente, la SNCF s'excuse

Les dysfonctionnements sur le réseau TER de Bourgogne-Franche-Comté sont régulièrement soulevés dans l'Yonne. Le 9 décembre dernier, 14 des 18 conseillers régionaux du Rassemblement National ont notamment dénoncé des retards récurrents, des trains bondés et des tarifs trop élevés - demandant à la Région de réagir. Parmi les autres problèmes rencontrés par les voyageurs : les toilettes condamnés. Lundi 19 janvier au matin, les passagers de la deuxième rame d'un TER Paris-Auxerre ont dû voyager durant plus d'1h30 sans toilettes, ceux-ci étant condamnés. Plusieurs d'entre eux ont dénoncé cette situation, parfois intenable.

ⓘ Publicité

Un homme "humilié"

Kamal veut témoigner, tant il s'est senti "humilié" lors de ce voyage. Son premier TER "Paris-Dijon" ayant été supprimé à 7h35, il monte dans le "Paris-Auxerre" de 8h36 ce lundi et envisage un changement à Laroche-Migennes. Mais dans sa rame, il se rend rapidement compte que les deux cabinets de toilettes sont condamnés. "Je suis quelqu'un qui souffre d'une hypertrophie de la prostate. J'ai des problèmes d'incontinence. J'ai patienté, patienté, patienté, tous les toilettes étaient fermés. Il y a eu une fuite, j'ai vraiment été humilié devant les gens", raconte-t-il, "presque les larmes aux yeux". Il envisage de porter plainte.

Une situation jugée "inadmissible" par plusieurs passagers

Dans la même rame, une passagère, Sophie, tente de l'aider et de prévenir un membre du personnel SNCF, mais aucun n'est présent dans la rame. Elle aussi voulait aller aux toilettes et est effarée de la situation. "J'ai payé 36 euros mon billet et je ne peux pas aller aux toilettes dans un train, en France. J'ai 30 ans, je vais me retenir, mais quand je vois des personnes âgées se succéder voire s'uriner dessus, alors qu'elles ont payé leur billet de train, je trouve ça inadmissible", lance-t-elle.

Elle téléphone à la compagnie ferroviaire, sans résultat, puis fait une réclamation sur le site internet. Plusieurs autres passagers sont incommodés par la situation, comme Didier, venu tout droit d'un aéroport parisien. "Je m'étais dit que j'irais aux toilettes dans le train. Depuis 8h36, tout le monde se retient. La SNCF pourrait quand même s'occuper un peu de ses clients. D'autant qu'il y avait beaucoup de personnes [concernées] : la femme à côté de moi, j'ai cru qu'elle n'allait pas pouvoir se retenir."

La SNCF "présente ses excuses" aux voyageurs

Contactée par France Bleu Auxerre, la SNCF "présente ses excuses" aux passagers et "convient" que "ce ne sont pas du tout des conditions de voyage satisfaisantes". La compagnie de trains précise que "le dysfonctionnement dans les toilettes avait été identifié" et que le véhicule "devait partir en réparation au technicentre de Dijon" après ce trajet, notamment pour cette raison. "Dès lors qu'on sait que tous les toilettes sont dysfonctionnant, on ne fait pas partir le train", précise encore la SNCF. Sur ce TER, au moins l'un des cabinets de la rame avant était fonctionnel, mais les passagers de la rame arrière ne pouvaient s'y rendre sans descendre à quai.