TER Pays de la Loire : des trains pour rentrer tard de la plage

La SNCF et la région des Pays de la Loire mettent en place à partir du samedi 18 juin des TER supplémentaires pour rentrer de la plage après 21H30.

C'est une information qui va ravir ceux et celles qui aiment lézarder sur les plages de Loire-Atlantique et de Vendée : la SNCF va mettre en place des trains TER supplémentaires au départ de quatre gares du littoral tous les samedis soir à compter du 18 juin et jusqu'au 27 août.

Les derniers départ auront lieu à :

21h35 depuis Le Croisic

21h30 depuis Pornic

21h35 depuis Saint-Gilles-Croix-de-Vie

22h25 depuis Les Sables d'Olonne

Par ailleurs, jusqu'au 25 septembre, les habitants du bocage vendéen peuvent profiter d'une liaison directe supplémentaire à destination des Sables d'Olonne. Ce TER part de Saumur et dessert Montreuil-Bellay, Thouars, Bressuire, Cerizay, Pouzauges, Chantonnay, La Roche-sur-Yon et la Mothe-Achard.