TER supprimés en Pays de la Loire : la SNCF va indemniser les voyageurs pénalisés

En cette semaine de rentrée, les usagers de la SNCF qui empruntent régulièrement les TER des Pays de la Loire ont eu la mauvaise surprise de découvrir que des trains étaient supprimés. Ces perturbations concernent les lignes Nantes Pornic, Nantes Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Nantes La Rochelle, Nantes Rennes via Sablé-sur-Sarthe et Laval, Nantes Ancenis. Selon la SNCF, 17 trains sont supprimés sur les 580 qui circulent chaque jour sur le réseau Aléop .

ⓘ Publicité

Le Conseil régional des Pays de la Loire a interpellé la SNCF, sa présidente Christelle Morançais lui a demandé de faire un geste envers les abonnés pénalisés par cette situation. Dans un communiqué publié ce mercredi, SNCF Voyageurs s'engage à rembourser à hauteur de 50 % les abonnements sur les lignes concernées jusqu'à leur retour à la normale. L'entreprise communiquera d'ici à quelques jours les détails du dispositif de remboursement, il sera "simple et rapide" assure le transporteur.

Un car au lieu d'un train

En réponse à ces perturbations, la SNCF maintient son dispositif, chaque train supprimé est remplacé par un car sauf sur les lignes Nantes Ancenis et Nantes Rennes via Sablé, car les temps de parcours seraient trop rallongés. Pour les personnes à mobilité réduite, c'est le taxi qui est proposé. Quant au retour à la normale, il va s'étaler dans le temps. Il est prévu le 16 septembre sur la ligne Nantes Ancenis, le 23 septembre sur la ligne Nantes Pornic, le 7 octobre sur la ligne Nantes Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Nantes Rennes via Sablé, et le 25 novembre sur la ligne Nantes La Rochelle.

À l'origine de cette situation, il y a un nombre plus important que prévu de rames immobilisées au centre de maintenance de Nantes. Dans son communiqué, le PDG de SNCF Voyageurs Christophe Fanichet dit assumer la responsabilité de l'entreprise et il adresse ses excuses aux voyageurs.