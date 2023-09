TER supprimés en Pays de la Loire : les voyageurs pénalisés seront bien remboursés

C'est une bonne nouvelle pour les usagers du train dans notre région Pays de la Loire. Les abonnés qui ont vu leur TER supprimés à la rentrée pour maintenance seront bien remboursés à hauteur de 50% de leur abonnement. Ce dédommagement concernent les voyageurs abonnés qui empruntent les lignes suivantes : Nantes-Ancenis, Nantes-Pornic, Nantes-Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Nantes-Rennes via Sablé-sur-Sarthe et Laval et la ligne Nantes-La Rochelle.

ⓘ Publicité

Comment se faire rembourser ?

Pour les abonnés Tutti illimité, il n'y a pas de démarche à effectuer. Une remise de 50% par mois concerné par les perturbations sera appliquée automatiquement sur un prochain prélèvement sans effectuer de démarche.

Les abonnés Tutti mensuel et hebdo doivent se rendre sur www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire rubrique "Abonnements", pour effectuer une demande d’indemnisation avant le 15 décembre 2023. Ils seront remboursé en bon d'achat numérique.

Les abonnés scolaires peuvent aller sur www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire rubrique "Abonnements", pour déposer une demande de remboursement avant le 15 décembre 2023. Ils recevront un virement bancaire.