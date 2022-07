TER supprimés sur la ligne Lyon-Grenoble : "Alors qu'on a des ristournes sur l'essence...", s'insurge l'ADTC

Alors que la SNCF a annoncé des suppressions de trains cet été entre Lyon et Grenoble, l'association d'usagers dénonce le manque de maintenance et d'investissements, mais aussi le "deux poids, deux mesures" : des subventions pour l'essence d'un côté et des suppressions de trains de l'autre.

Si vous comptiez prendre le train en Auvergne-Rhône-Alpes cet été, vérifiez bien qu'ils circulent ! Depuis ce lundi 25 juillet et jusqu'au 15 août, la SNCF a réduit le nombre de trains sur la ligne Grenoble-Lyon mais aussi Grenoble-Chambéry ou Grenoble-Saint André le Gaz. En cause : la canicule qui engendre davantage de réparations (de climatiseurs notamment...) et à un manque de conducteurs, notamment en raison du Covid.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mais la pilule a du mal à passer chez les associations d'usagers. "C'est aussi malheureusement la conséquence d'un sous-investissement chronique de long terme" déplore Emmanuel Colin de Verdière, président de l'association grenobloise ADTC (association pour le développement des transports en commun), qui dénonce une situation ubuesque : "à l'heure où l'on fait des ristournes sur l'essence, en revanche, si on veut prendre le train, on a des TER supprimés et on n'a pas de ristourne particulière pour inciter à prendre les transports en commun". Le gouvernement a en effet annoncé ce week-end l'augmentation de la ristourne sur le carburant, qui va passer de 18 à 30 centimes à la rentrée de septembre.

Concernant la maintenance des TER, le président de région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, avait annoncé l'an dernier, dans le cadre du plan de relance post-Covid, un investissement de 11 millions d'euros pour la maintenance et la sécurisation des trains.

Avec la canicule, des climatiseurs à réparer

De son côté, la SNCF indique que la canicule a un effet non négligeable sur son réseau : "Quand on a ce type de phénomène, tous les composants du système sont poussés aux limites, pour le matériel roulant, les composants d'infrastructures, la voie, les caténaires... Tout ça tient bien et la sécurité est assurée, mais on a davantage d'incidents, statistiquement, que les autres jours", indique la direction de la SNCF.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les associations usagers, dont l'ADTC à Grenoble, réclame elle la baisse de la TVA sur les transports en commun de 10% aujourd'hui à 5,5%, ainsi qu'un grand plan de maintenance d'urgence sur le réseau ferroviaire.