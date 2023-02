TER Thionville-Luxembourg : "c'est assez catastrophique" reconnait Franck Leroy, le président du Grand-Est

Semaine noire pour les usagers des TER entre Thionville et Luxembourg. Entre les grèves (mardi contre la réforme des retraites et vendredi pour les aiguilleurs), un accident de personne et des incidents techniques à répétition mercredi et jeudi , il n'y a quasiment pas un jour de circulation "normale" sur cette ligne stratégique et ultra fréquentée.

Usagers à bout de nerfs

"C'est assez catastrophique, on joue de malchance" reconnait Franck Leroy le nouveau président du Grand-Est, organisateur des transports ferroviaires dans la région. "Je pense à toutes celles et ceux qui sont bloqués ou qui risquent d'être bloqués aujourd'hui" avance d'abord l'ancien maire d'Epernay. Mais au-delà des événements difficilement prévisibles, revient la question incessante de l'infrastructure et des moyens qui provoquent quotidiennement retards et suppressions de trains, pour des raisons diverses et variées. Une patience mise à rude épreuve, quand ce n'est pas la colère et le ras le bol qui s'expriment sur les quais ou les réseaux sociaux.

Investissements à long terme

"On est sur une ligne qui est saturée" rappelle d'abord Franck Leroy qui défend les travaux engagés et les sommes dépensées par le Conseil Régional : l'allongement des quais, l'achat de seize nouvelles rames, les mises au normes de sécurité européennes, la construction pour 118 millions d'euros d'un centre de maintenance des TER à Montigny-lès-Metz... Des actions concrètes mais dont les effets ne se feront sentir que dans plusieurs années. "C'est vrai que quand on raisonne ferroviaire, on raisonne sur un temps long. Je peux comprendre l'impatience des usagers du train, évidemment." L'objectif du Conseil Régional est de passer de 9000 passagers à 22 000 ans d'ici à 2030 environ "par étapes successives."

Son prédécesseur, Jean Rottner était habitué des coups de gueule contre la SNCF. Le président attend aussi l'Etat sur ce sujet, avec la publication du rapport du Comité d'orientation des infrastructures. "Nous voulons un scénario ambitieux pour cette ligne, pour cette liaison qui est absolument fondamentale tant sur le plan économique, pour le transport du quotidien des Lorraines et des Lorrains" conclut Franck Leroy.