TER Thionville-Luxembourg : la circulation à nouveau totalement paralysée

La réparation sur une caténaire du côté de Manom n’a pas tenu suite à un accident ce matin, il n’y a plus d’alimentation électrique depuis environ 14 heures. Plus aucun train ne peut rouler entre Thionville et Bettembourg.

Il faut compter sur le covoiturage pour rentrer ce vendredi soir du Luxembourg. La réparation de ce matin sur la caténaire de Manom a lâché vers 14 heures. Alors que la circulation des trains pouvait reprendre sur une voie, le trafic est à nouveau totalement interrompu entre Thionville et Bettembourg.

Nouveau Problème électrique: plus de circulation entre THL et LUX — Didier WALLERICH (@DidierWALLERICH) January 27, 2017

Une chaine de solidarité est en train de se former sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter avec le mot clef #covoitmetzlux. Vous pouvez également proposer des places libres dans votre voiture sur France Bleu Lorraine au 03 87 52 13 13.

Ce matin, un TER a arraché une caténaire vers 9 heures à Manom. Quelques 200 passagers ont été évacués, poursuivant leur chemin en bus.