Le terminal 4 de l'aéroport d'Orly ferme à nouveau temporairement à cause des frontières fermées

Le terminal 4 de l'aéroport d'Orly ferme de nouveau ses portes ce lundi soir pour une durée indéterminée, en raison de l'effondrement du trafic aérien avec la crise sanitaire. Ça avait déjà été le cas entre novembre et décembre. Seuls les terminaux 2 et 3 restent partiellement ouverts.

C'est un signe de l'effondrement durable du trafic aérien avec la crise sanitaire et la fermeture des frontières depuis le 31 janvier aux pays hors Union Européenne : le terminal 4 de l'aéroport d'Orly ferme de nouveau temporairement à partir de ce lundi soir, indique une porte-parole de l'aéroport à l'AFP, confirmant une information de nos confrères du Parisien. La date de réouverture n'est pour l'heure pas actée.

Le terminal 4 avait déjà fermé entre novembre et décembre, lors du deuxième confinement en France. Le terminal 1 n'a quant à lui pas rouvert depuis plusieurs semaines. Seuls les terminaux 2 et 3 restent partiellement opérationnels : c'est là que les compagnies aériennes qui opéraient depuis le terminal 4 vont être réorientées pour leurs vols.

Effondrement du trafic aérien

Avec la fermeture des frontières extra-européennes, et la diminution des déplacements et voyages même au sein de l'Europe, le groupe Aéroport de Paris prévoit une baisse de trafic de 45 à 55% en 2021 comparé à 2019, pour les aéroports d'Orly et de Roissy-Charles de Gaulle.

En 2020, le "hub" de Paris-Charles de Gaulle n'a accueilli en 2020 que 22,3 millions de passagers, soit 70,8% de moins qu'en 2019. Du côté d'Orly, la baisse est d'environ 66% (-10,8 millions de voyageurs).