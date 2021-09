Territoire de Belfort : les pneus hiver obligatoires dans cinq communes du sud du département

La préfecture du Territoire de Belfort vient de publier la liste des premières communes où les conducteurs devront rouler avec des équipements adaptés durant l'hiver. C'est une grande nouveauté cette année, les pneus hiver ou les chaînes seront obligatoires dans 48 départements à partir de 1er novembre prochain. La Franche Comté est concernée avec le Doubs (voir par ailleurs) et désormais le Territoire de Belfort.

Désengorger les routes de montagne

L'objectif de cette mesure est de limiter le blocage des routes dans les régions montagneuses et "d’améliorer la sécurité des usagers en cas de neige et de verglas. Le secteur du Territoire de Belfort est inclus dans le périmètre du massif jurassien", indique la préfecture du Territoire de Belfort dans un communiqué. Dans le Territoire de Belfort, cinq communes seront concernées : les équipements vont devenir nécessaires à Beaucourt, Montbouton, Saint Dizier l'Evêque, Croix et Villars le Sec. Cette mesure s'appliquera aussi dans une partie du massif vosgien (nord Territoire) mais elle fera l'objet d'un nouvel arrêté prochainement.

Installation de panneaux indicateurs

Une signalisation est prévue afin d’indiquer aux usagers de la route l’entrée (B 58) et la sortie des zones (B 59) où les obligations d’équipements s’appliqueront.