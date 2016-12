Des autoroutes à vélo testées à Grenoble

La Métropole de Grenoble teste ses premiers 400 m "d'axes structurants cyclables" de l'agglomération, ce que vous aurez peut-être envie d'appeler plus simplement les "autoroutes à vélo". Marquages au sol, poteaux de signalisation, station-services font l'objet d'une consultation jusqu'à fin janvier.

Finie l'austère peinture verte des bandes cyclables au croisement des avenues Jean-Perrot et des Jeux Olympiques à Grenoble. A la place, vous verrez au sol un immense damier de couleurs jaune, rouge et bleu qui matérialise le croisement de trois flux très différents, celui des vélos sur la piste cyclable, des voitures sur l'avenue Jean-Perrot et des piétons un peu partout !

La Métro lance une consultation envers tous les usagers du carrefour pour recueillir les avis sur ce marquage au sol, les poteaux de signalisation et une station-service où l'on peut regonfler ses pneus et faire quelques réglages et petites réparations. Pour la Métro, l'agence Be Design a imaginé un code couleur -bleu pour les piétons, rouge pour les voitures, jaune pour les vélos- que l'on retrouve au sol et qui se mélangent à l'endroit des carrefours.

Des pancartes permettent de se situer en kilomètres et en temps de parcours par rapport aux endroits-clé de l'agglomération, mairie, MC2, etc. Il y a pour l'instant 400 mètres colorés à tester. A terme, la Métro veut en créer une quarantaine de kilomètres.

Le but est d'augmenter la part du vélo dans les modes de transports de l'agglomération en sécurisant les pistes cyclables et en permettant aux usagers de mieux se repérer. Tous les habitants de l'agglo, cyclistes ou pas, peuvent donner leur avis sur ces nouvelles signalétiques et sur la station service. Cette consultation a commencé le premier décembre et va durer deux mois jusqu'au 31 janvier (c'est bien jusqu'au 31, contrairement à ce qui est indiqué sur le panneau de la photo) sur le site participation.lametro.fr et auprès d'agents sur le terrain certains jours.